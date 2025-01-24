Ядерное топливо будущего для межпланетных полетов прошло критические тесты

Эти тесты являются важным шагом в разработке технологии для быстрого перемещения в пределах лунной орбиты и межпланетных миссий, включая полеты на Марс.

В ходе испытаний, топливо выдержало экстремальные условия: высокотемпературный поток водорода при 2600 К (4220°F) и шесть термических циклов с 20-минутным удержанием на пике температуры.

Результаты показали устойчивость топлива к эрозии и деградации, что подтверждает его пригодность для космических условий.

GA-EMS также тестировала топливо в своей лаборатории, где оно показало эффективность до 3000 К. Это позволит NTP-системам быть в 2-3 раза эффективнее химических двигателей, что критически важно для будущих миссий на Луну и Марс.