Ядерные реакторы планируют строить на других планетах
По задумке, NASA займется реализацией данного проекта поэтапно. Так, сперва специалисты разработают конструкцию самого реактора, затем же построят его прототип для отправки на Луну. Предполагается также разработка специального модуля, с помощью которого реактор будет транспортирован на Луну.
Известно, что на сегодняшний день NASA открыты к предложениям частных компаний, касательного того, как именно вне Земли можно эксплуатировать ядерную энергию. Так, анализировать идеи поручено Национальной лаборатории штата Айдахо, представители которой сфокусированы на исследованиях в области ядерной энергетики. Ожидается, что первый проект может быть запущен уже в 2026 году. Кроме того, предполагается, что реактор сможет функционировать автономно десять лет.