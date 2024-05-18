Yadro показала ОС для собственных планшетов с поддержкой Android приложений

В Москве прошла презентация новой мобильной операционной системы kvadraOS для гаджетов российского бренда Kvadra. Компания Yadro объявила о своих планах по созданию единой экосистемы продуктов и сервисов на базе этой ОС.

kvadraOS построена на основе «чистого Android» (AOSP) и включает уникальные компоненты и модифицированные решения с открытым исходным кодом. Ядро системы, приложения и сервисы разработаны специально для kvadraOS. В качестве магазина приложений используется российский RuStore.

Флагманом новой экосистемы стал планшет Kvadra_T, который уже оснащён мобильными сервисами Kvadra. Он поддерживает многопользовательский режим, позволяя создавать учётные записи с уникальными рабочими столами и приложениями. Пользователи устройств на kvadraOS получат 15 ГБ облачного пространства в Kvadra. Также предусмотрен инструмент «Центр» для доступа к службе поддержки, обновлениям и обратной связи.

Кроме того, представители Kvadra сообщили о создании эксклюзивной аудиобиблиотеки для kvadraOS, вдохновлённой звуками производства на заводе «Ядро, Фаб Дубна».