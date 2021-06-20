Яйца назвали лучшим продуктом для похудения

Издание ИноСМИ опубликовало материал, в котором яйца были названы лучшим продуктом для похудения. Помимо прочего источник перечислил несколько полезных качеств яиц, которые и позволяет им быть эффективными в похудении. В первую очередь отмечается богатый белком состав данного продукта. Так, в одном большом яйце имеется 6,3 г высококачественного растительного белка, благодаря чему всего два яйца обеспечат 25,2% дневной нормы потребления белка.

Помимо прочего в них низкое содержание углеводов — менее 1 грамма в одном яйце. Кроме того, бедны яйца и калориями — порядка 76 калорий в одном яйце. В то же время, яйца являются источником витаминов, в частности витамина D, а также железа. Также продукт был назван полезным для поддержания уровня сахара в крови.

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