Яйца оказались смертельно опасными

Исследователи из Университета Лоуэлла в Массачусетсе обнаружили, что риск сердечно-сосудистых заболеваний и преждевременной смерти зависит от количества потребляемых человеком яиц.

Исследование проводилось среди 30 тысяч взрослых в течение 31 года. Отслеживались привычки питания, здоровье и стиль жизни. Как оказалось, холестерин в яйцах при употреблении их в больших количествах связан с вредными последствиями для здоровья.

Согласно Диетическим рекомендации для американцев версии 2015 года рекомендуется потреблять не более 300 миллиграмм холестерина в день. Для понимания масштаба — одно большое яйцо содержит около 200 миллиграмм холестерина.

Новое исследование показало, что каждые дополнительные 300 миллиграмм холестерина в день повышают на 17% риск сердечно-сосудистых заболеваний и на 18% риск преждевременной смерти. При этом потребление нескольких яиц в неделю классифицируется как «разумное», поскольку данный продукт питания содержит полезные вещества, необходимые для здоровья, но стоит отказаться от ежедневных завтраков с омлетом на три яйца.

Как отмечают исследователи, это очень тревожный признак, поскольку потребление яиц в США продолжает возрастать. По статистике министерства сельского хозяйства США в 2017 году американцы в среднем съедали 279 яиц в год по сравнению с 254 яйцами в 2012 году.