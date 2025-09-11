Yamaha представила аудиофильские наушники YH-4000 за $2499 и YH-C3000 за $1699

Новинки разработаны в Японии на том же заводе, где производятся рояли и Hi-Fi компоненты бренда, и ориентированы на требовательных меломанов.

YH-4000 — это открытые наушники с ортодинамическими излучателями, унаследовавшие технологии флагмана YH-5000SE. Они предлагают более «интимное» звучание с ярко выраженной детализацией и динамикой.

Легкий корпус из магниевого сплава и гибридные амбушюры из замши и PU-кожи обеспечивают комфорт при длительном прослушивании. Вес — всего 320 грамм.

YH-C3000 — закрытые наушники с новыми армодинамическими драйверами и деревянными чашами из бука. Диффузоры выполнены из бумаги, смолы и материала ZYLON, что обеспечивает быстрый отклик и минимальные искажения.

Благодаря использованию дерева, применяемого в роялях Yamaha, звук отличается естественностью и глубиной.

Обе модели дебютируют на выставке CanJam SoCal 2025. Продажи стартуют осенью: YH-C3000 поступят в сентябре за $1699, а YH-4000 — в октябре за $2499.