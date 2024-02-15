Yamaha представила первый в мире водородный мотор для лодок

Опубликовано 15 февраля 2024, 17:23
1 мин.
Yamaha представила первый в мире водородный мотор для лодокТестирования начнутся летом
Yamaha, во время Международной выставки яхт в Майами, представила подвесной прототип первого в мире мотора для лодок, работающего на водороде. Компания заключила партнерство с Roush и Regulator Marine для интеграции этого мотора в рабочую лодку. Компания начнет испытания своей разработки этим летом.
© Ferra.ru
Yamaha адаптировала технологию из своих автомобильных двигателей, создавая водородную версию своего флагманского мотора XTO и обратилась за помощью к Roush, компании с обширным опытом работы с водородными системами, поскольку стоял вопрос о правильном хранение топлива.
Во время разработки, Roush и Regulator Marine сотрудничали в вопросе модифицирования лодки под требования хранения водорода. Тестирование прототипа начнется летом, и Yamaha стремится не только проверить эффективность водородного мотора, но и способствовать развитию этой технологии в морской среде.