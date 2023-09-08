«Яндекс» адаптирует свои продукты для арабских стран

«Яндекс» планирует расширить своё присутствие на Ближнем Востоке, представив свои продукты, использующие искусственный интеллект, YandexGPT, на арабском языке. Это позволит компании конкурировать с такими гигантами, как OpenAI и Google. Она намерена внедрить локализованные продукты в арабских странах в ближайшие полгода.

На данный момент «Яндекс» представлен на Ближнем Востоке ограниченно, в основном в области логистики и мобильных приложений. Однако компания стремится расширить своё влияние, предлагая специализированные нейросети и инструменты для служб поддержки. Особое внимание уделяется нишевым сервисам, которые позволят «Яндексу» добиться успеха в этом регионе.

Эта инициатива связана с растущим числом детей, использующих смартфоны. «Яндекс» видит потенциал в арабском рынке и стремится предоставить инновационные продукты, которые удовлетворят потребности этой аудитории. Компания также акцентирует внимание на локализации и адаптации своих продуктов под арабский язык и потребности этого рынка.

Следует отметить, что «Яндекс» уже представил новую версию своей нейросети YandexGPT, что демонстрирует её готовность к развитию на мировой арене. С этой новой инициативой компания надеется укрепить свои позиции и стать важным участником на рынке Ближнего Востока, предлагая качественные продукты и услуги, основанные на искусственном интеллекте.