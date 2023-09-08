«Яндекс» адаптирует свои продукты для арабских стран

«Яндекс» адаптирует свои продукты для арабских странВ ближайшие месяцы планируется запуск нейросети на арабском языке
Российская компания «Яндекс» заявила о работе над адаптацией сервисов для арабских стран. Первым запустят Yandex.GPT на арабском
«Яндекс» планирует расширить своё присутствие на Ближнем Востоке, представив свои продукты, использующие искусственный интеллект, YandexGPT, на арабском языке. Это позволит компании конкурировать с такими гигантами, как OpenAI и Google. Она намерена внедрить локализованные продукты в арабских странах в ближайшие полгода.
На данный момент «Яндекс» представлен на Ближнем Востоке ограниченно, в основном в области логистики и мобильных приложений. Однако компания стремится расширить своё влияние, предлагая специализированные нейросети и инструменты для служб поддержки. Особое внимание уделяется нишевым сервисам, которые позволят «Яндексу» добиться успеха в этом регионе.
Эта инициатива связана с растущим числом детей, использующих смартфоны. «Яндекс» видит потенциал в арабском рынке и стремится предоставить инновационные продукты, которые удовлетворят потребности этой аудитории. Компания также акцентирует внимание на локализации и адаптации своих продуктов под арабский язык и потребности этого рынка.
Следует отметить, что «Яндекс» уже представил новую версию своей нейросети YandexGPT, что демонстрирует её готовность к развитию на мировой арене. С этой новой инициативой компания надеется укрепить свои позиции и стать важным участником на рынке Ближнего Востока, предлагая качественные продукты и услуги, основанные на искусственном интеллекте.