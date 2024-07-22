Яндекс.Алиса научилась еще лучше понимать людей после инсульта и с прочими особенностями речи

Теперь она точнее распознает запросы людей с заиканием, ДЦП и последствиями инсульта благодаря дообучению нейросети.

Команда Яндекса провела масштабное тестирование с участием некоммерческих организаций, таких как «Центр лечебной педагогики», «Живи сейчас» и другие.

В проекте приняли участие более 300 человек, записавших свыше 855 тыс фрагментов речи. Это позволило улучшить точность распознавания речи с нарушениями на 20%, сократив разрыв с обычной речью.

Этот проект стал частью усилий Яндекса по созданию инклюзивных технологий. Например, мобильное приложение «Дом с Алисой» уже поддерживает работу с программой экранного доступа, что помогает людям с нарушениями зрения.

По словам представителей Яндекса, компания работает над цифровой доступностью своих сервисов. Уже адаптированы 15 сервисов, включая Поиск, Браузер и Яндекс.Музыку, для незрячих пользователей.

На Кинопоиске же можно найти фильмы с тифлокомментариями, а в приложении Go — специальные опции для людей с особыми потребностями, такие как «Общаюсь только текстом» и «Перевозка собаки-проводника».