Яндекс Алиса научилась придумывать уникальные новогодние тосты

Накануне праздников растёт число запросов к Яндексу про необычные поздравления — например, как оригинально поздравить подругу с новым годом. И действительно, подобрать нужные слова, чтобы они звучали весело и неизбито, бывает сложно. Поэтому мы решили призвать на помощь Алису — теперь она умеет генерировать новогодние тосты и открытки с поздравлениями в любых количествах.