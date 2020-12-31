Яндекс Алиса научилась придумывать уникальные новогодние тосты
Внедрение нового функции в голосового помощника связано с ростом соответствующей потребности среди пользователей, рассказали представители Яндекса. При этом по словам пресс-службы компании, они чуть ли не готовы ручаться, что «ничего подобного вы пользователи не видели и не слышали».
Накануне праздников растёт число запросов к Яндексу про необычные поздравления — например, как оригинально поздравить подругу с новым годом. И действительно, подобрать нужные слова, чтобы они звучали весело и неизбито, бывает сложно. Поэтому мы решили призвать на помощь Алису — теперь она умеет генерировать новогодние тосты и открытки с поздравлениями в любых количествах.
При этом в Яндексе отмечают, что произносить тосты Алиса умела и раньше. Просто для этого она использовала заготовки — заранее написанные варианты. Сейчас же в основу новой функции легла полноценная нейросеть-трансформер. Это позволило сделать ответы помощника более интересными и не заезженными.