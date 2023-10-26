Яндекс анонсировал тестирование Алисы следующего поколения

Руководитель бизнес-группы Поиска и рекламных технологий Яндекса Дмитрий Масюк сообщил журналистам, что компания уже приступила к тестированию бета-версии обновлённого ассистента, и планирует выпустить его до конца текущего года.

Весной этого года Яндекс впервые интегрировал в Алису языковую модель нового поколения, предоставив пользователям навык «Давай придумаем».

Масюк подчеркнул, что разработчики постоянно работают над улучшением своего детища, и новое обновление обещает стать значительным шагом вперёд в развитии голосового помощника.

Отметим, что детали обновления пока держатся в секрете. Масюк лишь уточнил, что возможности YandexGPT, языковой модели, лежащей в основе Алисы, уже сопоставимы с нейросетями мировых лидеров и будут продолжать развиваться.