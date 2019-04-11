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Яндекс: автомобили-беспилотники будут давить людей в очередности социальной значимости

Bobuk рассказал в Совфеде об искусственном интеллекте

Директор по распространению технологий Яндекса Григорий Бакунов, хорошо известный под ником Bobuk, выступил на заседании Совета Федерации в рамках «времени эксперта».

Он рассказал об искусственном интеллекте и его влиянии на современную жизнь. Бакунов рассказал о разработке интеллектуальных автоматизированных систем, обеспечивающих распознавание речи, принятие решений и тому подобного.

По словам Бакунова, системы искусственного интеллекта сейчас используются во многих сферах: при работе колл-центров, автоматическом языковом переводе, регуляции городского транспорта, в банковской деятельности и так далее. Это позволяет освободить значительные трудовые ресурсы для выполнения других важных функций.

«Во всем мире сейчас происходит тестовая эксплуатация систем автоматического управления. Пока был зафиксирован единственный аварийный случай, и по признанию суда, в нем был виноват человек», — сказал Григорий Бакунов.

«Автобус с искусственным интеллектом, ездящий круглосуточно, – это просто идеальный общественный транспорт», — отметил эксперт. Он сообщил, что такие беспилотные транспортные системы уже внедрены и успешно работают, в частности, на территории инновационного центра «Сколково», а также Иннополиса в Республике Татарстан.

Он также рассказал о сложных случаях с морально-этической точки зрения, когда по сути нет правильного решения: «Представим, что автомобиль едет по однополосной дороге, и внезапно перед ним телепортируется человек. Слева — отбойник, справа — остановка с ещё одним человеком. Любое решение потенциально летальное. Человек в такой ситуации принимает решение менее чем за полсекунды и при этом понимает, что любое его действие может быть фатальным. В Китае для таких непредвиденных случаев предлагают на основании сбора данных автоматически определять социальную значимость каждого гражданина. Другими словами, управляемая искусственным интеллектом машина скорее задавит менее ценного для общества человека».

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