Яндекс.Браузер дублирует на русский язык звук в любом иностранном видео

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Яндекс.Браузер дублирует на русский язык звук в любом иностранном видеоВнезапно, российский техногигант смог удивить
Яндекс представила свою новейшую разработку — прототип машинного перевода видео. По словам представителей компании, новая технология не имеет аналогов в мире и объединит в себе машинный перевод, технологии биометрии, распознавания и синтеза речи.
Все эти наработки включили в Яндекс.Браузер, благодаря чему пользователи приложения смогут смотреть иностранные ролики с закадровым переводом в реальном времени. На момент написания материала, прототип работает только с видео на английском языке, рассказали Ferra.ru представители Яндекса.
Опробовать новую технологию можно с помощью браузера компании, перейдя по ссылке. В дальнейшем российский IT-гигант обещал доработать её таким образом, что уже сами пользователи смогут выбирать, какие ролики переводить с помощью новой технологии.