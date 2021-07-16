Яндекс.Браузер дублирует на русский язык звук в любом иностранном видео

Все эти наработки включили в Яндекс.Браузер, благодаря чему пользователи приложения смогут смотреть иностранные ролики с закадровым переводом в реальном времени. На момент написания материала, прототип работает только с видео на английском языке, рассказали Ferra.ru представители Яндекса.

Опробовать новую технологию можно с помощью браузера компании, перейдя по ссылке. В дальнейшем российский IT-гигант обещал доработать её таким образом, что уже сами пользователи смогут выбирать, какие ролики переводить с помощью новой технологии.