Яндекс Браузер начнёт давать кешбек за покупки в интернете

Яндекс Браузер добавил новую функцию, которая позволяет пользователям экономить, получая кешбэк за онлайн-покупки. Теперь, делая покупки через десктопную или мобильную версию браузера, можно возвращать часть потраченных средств рублями и переводить их на карту. Для этого достаточно зайти в Браузер под своим аккаунтом и воспользоваться предложением.

Кешбэк начисляется при покупках на более чем 350 площадках, включая Яндекс, Маркет, ВсеИнструменты.ру и Hoff, и этот список постоянно пополняется. Если сайт поддерживает кешбэк, справа от адресной строки появляется специальная кнопка. Нажав на неё, пользователи могут узнать процент возврата (до 30%) и активировать кешбэк, чтобы после завершения покупки получить деньги на свой кошелёк в Браузере, откуда их можно вывести на карту через Яндекс Пэй.

Помимо кешбэка, Яндекс Браузер предлагает промокоды и возможность оплаты частями с помощью сервиса Сплит. Пользователи могут комбинировать эти функции, к примеру, оплачивая покупку в рассрочку и получая кешбэк, что делает покупки ещё более выгодными.