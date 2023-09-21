Яндекс.Браузер научился синхронно переводить YouTube-трансляции с пяти языков на русский

Теперь все пользователи YouTube могут использовать нейросетевой перевод в Яндекс Браузере с нескольких языков, таких как английский, немецкий, французский, испанский и итальянский. Это означает, что пользователи могут смотреть интересные презентации, космические запуски и интервью на русском языке в режиме реального времени, даже если оригинальная трансляция на другом языке. Ранее эта функция была доступна только на некоторых каналах, но теперь она расширена на всём видеохостинге. За прошедший год пользователи провели более 20 тысяч часов, просматривая стримы в прямом эфире. В это время разработчики совершенствовали технологию, улучшая качество перевода и инфраструктуру. Это позволило увеличить производительность обработки видео и количество одновременных стримов с переводом. Эта новая функция Яндекс Браузера доступна для всех YouTube-каналов и находится в открытом бета-тестировании. Любой пользователь браузера может попробовать её на компьютере, смартфоне или планшете, просто выбрав прямой эфир на поддерживаемом языке, таком как NASA Live, и нажав кнопку «Перевести трансляцию». Этот перевод трансляций — сложная технологическая задача, которая включает в себя использование пяти нейросетей. Яндекс Браузер предлагает быстрый и безопасный способ просмотра и перевода видео с разных языков, используя передовую генеративную нейросеть YandexGPT для краткого пересказа русскоязычных статей из интернета.