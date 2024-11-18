Яндекс браузер улучшил собственную систему определения опасных сайтов

Яндекс Браузер за полгода заблокировал более 350 миллионов попыток перехода пользователей на опасные сайты — втрое больше, чем за весь 2023 год. Такой результат стал возможным благодаря нейросети, которая анализирует веб-страницы в реальном времени и определяет фишинговые угрозы. Ежедневно сервис предупреждает пользователей около двух миллионов раз, пополняя свою базу, в которой уже более 600 тысяч мошеннических ресурсов.

Алгоритмы Браузера могут оценивать множество факторов, включая возраст сайта, поведение пользователей и характер взаимодействия с ресурсом, чтобы быстро выявлять опасные страницы. При этом анализ проводится локально, без передачи данных пользователя на серверы компании. Если сайт признан подозрительным, Браузер советует отказаться от перехода, обеспечивая защиту от фишинга и других киберугроз.

Нейросеть помогла выделить типы сайтов, где чаще всего встречаются мошенники. Это поддельные страницы видеосервисов, сайтов знакомств и инвестиций, а также фейковые платформы для лотерей, компенсаций и онлайн-магазинов. По данным исследования Softline, Яндекс Браузер превосходит аналоги, в семь раз чаще блокируя фишинговые угрозы. Кроме того, встроенная технология Protect защищает пароли, банковские данные и проверяет скачанные файлы, минимизируя риски для пользователей.