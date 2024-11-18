Наука и технологии
Опубликовано 18 ноября 2024, 21:13
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Яндекс браузер улучшил собственную систему определения опасных сайтов

За полгода было предотвращено более 350 млн. переходов
Нейросеть Яндекса «научили» определять потенциально опасные сайты
Яндекс браузер улучшил собственную систему определения опасных сайтов
© Ferenc Almasi

Яндекс Браузер за полгода заблокировал более 350 миллионов попыток перехода пользователей на опасные сайты — втрое больше, чем за весь 2023 год. Такой результат стал возможным благодаря нейросети, которая анализирует веб-страницы в реальном времени и определяет фишинговые угрозы. Ежедневно сервис предупреждает пользователей около двух миллионов раз, пополняя свою базу, в которой уже более 600 тысяч мошеннических ресурсов.

Алгоритмы Браузера могут оценивать множество факторов, включая возраст сайта, поведение пользователей и характер взаимодействия с ресурсом, чтобы быстро выявлять опасные страницы. При этом анализ проводится локально, без передачи данных пользователя на серверы компании. Если сайт признан подозрительным, Браузер советует отказаться от перехода, обеспечивая защиту от фишинга и других киберугроз.

Нейросеть помогла выделить типы сайтов, где чаще всего встречаются мошенники. Это поддельные страницы видеосервисов, сайтов знакомств и инвестиций, а также фейковые платформы для лотерей, компенсаций и онлайн-магазинов. По данным исследования Softline, Яндекс Браузер превосходит аналоги, в семь раз чаще блокируя фишинговые угрозы. Кроме того, встроенная технология Protect защищает пароли, банковские данные и проверяет скачанные файлы, минимизируя риски для пользователей.