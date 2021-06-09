Яндекс будет выплачивать до 750 тысяч рублей за найденные в её сервисах ошибки

Наука и технологии
Сегодня в 17:04
Яндекс будет выплачивать до 750 тысяч рублей за найденные в её сервисах ошибкиЗвучит как вполне заманчивое предложение
Компания Яндекс решила перезапустить собственную программу наград. Теперь специалисты смогут получить от IT-гиганта ещё больше денег за найденные уязвимости. Вплоть до 750 тыс рублей.
Правда, стоит отметить, что максимальная награда предусмотрена лишь за обнаружение «дыры», позволяющей выполнить код на сервере удалённо.
Отметим, что изначально программа «Охота за ошибками» была запущена ещё в 2012 году. С тех пор Яндекс перечислил разработчикам, которые помогли усилить безопасность продуктов компании, более 30 млн рублей.
Что интересно, представители отечественного поисковика отдельно отметили, что теперь сообщения об ошибках будут рассматриваться быстрее прежнего. Связано это с тем, что их анализом будут заниматься инженеры службы безопасности совместной с командой сервиса.