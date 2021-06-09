Яндекс будет выплачивать до 750 тысяч рублей за найденные в её сервисах ошибки

Правда, стоит отметить, что максимальная награда предусмотрена лишь за обнаружение «дыры», позволяющей выполнить код на сервере удалённо.

Отметим, что изначально программа «Охота за ошибками» была запущена ещё в 2012 году. С тех пор Яндекс перечислил разработчикам, которые помогли усилить безопасность продуктов компании, более 30 млн рублей.