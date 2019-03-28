Яндекс.Деньги тестируют мультивалютные счета и карты с кешбэком

Команда сервиса Яндекс.Деньги объявила о запуске новой услуги — мультивалютных счетов и карт. Помимо рублей, пользователи сервиса смогут хранить и расплачиваться 10 иностранными валютами: долларами США, евро, фунтами стерлингов, белорусскими рублями, тенге, иенами, юанями, швейцарскими франками, чешскими кронами и польскими злотыми.

За платежи с карты начисляется кешбэк. По словам разработчиков, Яндекс.Деньги первыми в России предложили такую возможность сразу для десяти валют.

Чтобы оплатить с карты Яндекс.Денег покупку за границей, пользователю не придется переключаться на иностранную валюту — сервис сам поймет, какие деньги выбрать для расчета. Благодаря этому можно без лишних сложностей платить в разных странах с одной карты Яндекс.Денег.

Первое время новой возможностью сможет воспользоваться ограниченное число пользователей — чтобы попасть в тестовую выборку, нужно подать заявку. В дальнейшем мультивалютные счета станут доступны всем полностью идентифицированным пользователям сервиса.

Открыть счет в любой иностранной валюте можно бесплатно, а затем пополнить — с рублевого. Чтобы тратить деньги с валютных счетов, нужно подключить услугу «Мультивалютная карта». В этом случае все карты Яндекс.Денег в электронном кошельке станут мультивалютными. Кешбэк за оплату покупок валютой начисляется так же, как за платежи в рублях — до 5 баллов за каждые потраченные 100 рублей. Сервис подсчитывает кешбэк за валютные платежи по актуальному курсу на день покупки.