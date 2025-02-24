Яндекс, Digma, Sunwind и Rombica стали самыми популярными российскими брендами электроники

По словам коммерческого директора группы «М.Видео-Эльдорадо» Сергея Уварова, потребители все чаще отдают предпочтение российским производителям благодаря доступности, конкурентоспособности и расширяющемуся ассортименту. Среди самых популярных брендов выделяются Яндекс, Digma, Sunwind и Rombica.

Одним из главных трендов стал рост продаж игровых аксессуаров. За год спрос на российские игровые гарнитуры и наушники увеличился более чем вдвое. Лидерами рынка стали Defender, Sven, Бюрократ и Artplays.

Сегмент устройств хранения данных также показал значительный рост. Продажи отечественных SSD и флеш-накопителей выросли на 110% в денежном выражении. Среди ведущих брендов — Digma, Sunwind, Mirex и Qumo.

Стабильным спросом пользуются и российские мониторы. Их продажи выросли на 110% в денежном выражении. Лидерами стали Digma, Sunwind и Rombica, предлагающие модели с улучшенной цветопередачей и высокой частотой обновления.

Растет популярность и отечественных кондиционеров. В 2024 году их продажи увеличились на 76%. Бренды Ballu, Centek и Royal Clima предлагают устройства, адаптированные под российский климат, обеспечивая не только охлаждение, но и обогрев в холодное время года.

На рынке бытовой техники также отмечен рост. Продажи посудомоечных машин увеличились на 24%, а популярность фильтров для воды выросла на 57%. Среди ведущих брендов — Weissgauff, Leran, Monsher и Бирюса.

По итогам года наиболее заметный рост в продажах показали бренды Яндекс, Polaris, Redmond, Leran и Sber.