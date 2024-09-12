Яндекс добавил автоматическое включение отопления в «умном» доме исходя из погоды

Яндекс Погода запустила бесплатный API для интеграции погодных данных в системы умного дома. С помощью нового API пользователи смогут создавать сценарии, которые автоматически подстраиваются под погоду. Например, в холодные вечера можно настроить включение тёплого пола, а в дождливое утро — яркий свет. Эти возможности будут доступны в умных домах с Алисой уже в ближайшее время.

API предоставляет данные о погоде на ближайшие два дня, включая температуру, скорость ветра, осадки и состояние неба. Это позволит настроить умный дом по-разному в зависимости от погоды: например, отопление включится, если на улице температура упадёт ниже восьми градусов, а в пасмурную погоду будут загораться УФ-лампы для кактусов. Также можно настроить пуш-уведомления об изменениях погоды и выводить прогноз на дисплей часов или другого устройства.

Пока что новая функция будет интегрирована в умный дом Яндекса, где пользователи смогут создавать сценарии, например, получать напоминания о дожде от Алисы. API предназначен для продвинутых пользователей, которые хотят расширить возможности своих умных систем. Он совместим с любыми системами, поддерживающими сторонние API, и бесплатен для домашнего использования. Чтобы подключиться, достаточно зарегистрироваться в личном кабинете Яндекс Погоды для умного дома и получить ключ. Для бизнеса потребуется новый аккаунт.