Яндекс добавил функцию быстрого входа в приложении «Яндекс с Алисой»

«Яндекс» добавил новый инструмент «Ключ» в приложение «Яндекс с Алисой». Теперь у вас есть удобный способ быстро и безопасно войти в свой «Яндекс ID».

«Яндекс Ключ» генерирует уникальные одноразовые пароли для вашего «Яндекс ID», который используется в сервисах, таких как «Яндекс Такси», «Яндекс Еда», «Яндекс Почта», «Яндекс Диск», «Яндекс Кинопоиск», «Яндекс Музыка» и другие. Для входа с использованием «Ключа» вам нужно лишь скопировать временный пароль или отсканировать QR-код.

С помощью «Ключа» вы можете входить в свой аккаунт с одноразовым паролем или комбинацией постоянного и одноразового паролей, в зависимости от настроек вашего аккаунта. Обратите внимание, что этот инструмент можно использовать только на вашем собственном мобильном устройстве.

«Ключ» также обеспечивает безопасный доступ не только к «Яндексу», но и ко всем другим сервисам, поддерживающим двухфакторную аутентификацию с использованием алгоритма RFC TOTP, включая социальные сети и почтовые сервисы.

Вы можете найти «Ключ» в настройках приложения «Яндекс с Алисой», просто нажав на аватарку на главной странице приложения.