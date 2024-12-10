Яндекс добавил панорамы 400 городов и посёлков России

Яндекс Карты обновили панорамы улиц в более чем 400 населённых пунктах России, включая крупные города и небольшие сёла. Впервые в сервис добавили снимки 40 населённых пунктов, в том числе села Териберка на Кольском полуострове, где живёт всего около 500 человек. Благодаря этим обновлениям пользователи могут не только виртуально прогуляться по регионам, но и найти вход в нужное здание или изучить маршруты.

Особое внимание уделили туристическим зонам, включая Калининградскую область, побережье Краснодарского края, Байкал, Кавказ и Куршскую косу. Также обновлены панорамы шести городов-миллионников — от Москвы и Санкт-Петербурга до Казани и Красноярска. Съёмки велись с мая по октябрь 2024 года, в результате чего появилось 1,6 миллиона снимков, охвативших около 55 тысяч километров дорог.

Высокая детализация панорам позволяет рассматривать мелкие детали, например, номера домов или дорожные знаки. Компьютерное зрение автоматически обновляет карты, считывая новую информацию с изображений. Благодаря этой технологии уже созданы карты с дорожной разметкой для 30 городов, а в будущем этот список обещают расширить.