Яндекс добавил первую виртуальную достопримечательность на карту

В Москве появилась первая виртуальная улица с элементами метавселенной — улица Нейро, расположенная в Косом переулке. Увидеть её можно в панорамах Яндекс Карт, где пользователи смогут погрузиться в атмосферу технологий и будущего. Проект был создан с участием известных цифровых художников Brickspacer и Евгения Зубкова. Улица Нейро демонстрирует, как искусственный интеллект может помогать в поиске информации и решении сложных вопросов, таких как путешествия во времени или существование мультивселенных.

Дизайн улицы выполнен в стиле «Русский нейро-панк». Художники сначала воссоздали в 3D настоящий переулок, а затем добавили футуристические фасады, граффити и элементы из параллельных вселенных. Например, можно встретить киборга-коня, котов Шрёдингера или знаменитый автомобиль DeLorean из фильма «Назад в будущее». На создание улицы ушло более 200 часов, включая работу над графическими деталями, такими как муралы и стикеры, вдохновлённые творчеством художников.

Главным гидом по виртуальной улице стал робот-доставщик Яндекса, который записал панорамы с помощью камеры 360 градусов. Увидеть улицу пользователи смогут глазами самого робота, который также скрывает лица людей и номера машин для соблюдения конфиденциальности. Такой формат позволяет не только исследовать виртуальную реальность, но и почувствовать, как современные технологии меняют привычный городской пейзаж.