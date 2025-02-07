Наука и технологии
Опубликовано 07 февраля 2025, 08:31
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Яндекс добавил в Шедеврум генерацию картинок от создателей ИИ DeepSeek

Это похвально
Команда Яндекса расширила функциональность сервиса Шедеврум — теперь пользователи могут протестировать нейросеть Janus-Pro-7B от китайской компании DeepSeek.
Яндекс добавил в Шедеврум генерацию картинок от создателей ИИ DeepSeek
© Ferra

Это первая интеграция модели в массовый сервис.

Новая ИИ-модель развёрнута на серверах Яндекса, что гарантирует локальное хранение данных на отечественных серверах.

Пользователи могут генерировать изображения, сохранять их в профиле и скачивать. Janus-Pro-7B доступна наряду с фирменной моделью YandexART.

Руководитель Шедеврума Николай Гаврилов отметил, что команда хочет дать пользователям возможность тестировать разные визуальные ИИ.

Теперь энтузиасты цифрового творчества смогут первыми оценить возможности DeepSeek в российском сервисе.