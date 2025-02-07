Яндекс добавил в Шедеврум генерацию картинок от создателей ИИ DeepSeek

Опубликовано 07 февраля 2025, 08:311 мин.
Яндекс добавил в Шедеврум генерацию картинок от создателей ИИ DeepSeekЭто похвально
Команда Яндекса расширила функциональность сервиса Шедеврум — теперь пользователи могут протестировать нейросеть Janus-Pro-7B от китайской компании DeepSeek.
Это первая интеграция модели в массовый сервис.
Новая ИИ-модель развёрнута на серверах Яндекса, что гарантирует локальное хранение данных на отечественных серверах.
Пользователи могут генерировать изображения, сохранять их в профиле и скачивать. Janus-Pro-7B доступна наряду с фирменной моделью YandexART.
Руководитель Шедеврума Николай Гаврилов отметил, что команда хочет дать пользователям возможность тестировать разные визуальные ИИ.
Теперь энтузиасты цифрового творчества смогут первыми оценить возможности DeepSeek в российском сервисе.