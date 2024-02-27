Яндекс добавил вход по лицу или отпечатку пальцев в своих сервисах

Изменения связаны с применением стандарта WebAuthn, который позволяет войти в аккаунт с помощью лица или отпечатка пальца.

Важно, что все биометрические данные остаются на устройстве пользователя и не передаются третьим лицам.

Разработчики уверяют, что использованный стандарт обеспечивает высокий уровень безопасности и конфиденциальности — злоумышленникам не удастся воспроизвести или подделать ключ.

Чтобы воспользоваться новыми функциями, необходимо сгенерировать ключ, затем зайти в свой аккаунт Яндекс ID и перейти в раздел «Вход по лицу или отпечатку». Один пользователь может иметь до 10 ключей для разных устройств, что обеспечивает гибкость и удобство использования.