Яндекс добавил вход по лицу или отпечатку пальцев в своих сервисах

Опубликовано 27 февраля 2024, 13:56
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Яндекс добавил вход по лицу или отпечатку пальцев в своих сервисахКрайне необходимое нововведение на самом деле
Команда разработчиков Яндекса усовершенствовала процесс входа в свои сервисы. Теперь, благодаря нововведениям в системе авторизации Яндекс ID, пароли и одноразовые коды уже не понадобятся.
Изменения связаны с применением стандарта WebAuthn, который позволяет войти в аккаунт с помощью лица или отпечатка пальца.
Важно, что все биометрические данные остаются на устройстве пользователя и не передаются третьим лицам.
Разработчики уверяют, что использованный стандарт обеспечивает высокий уровень безопасности и конфиденциальности — злоумышленникам не удастся воспроизвести или подделать ключ.
Чтобы воспользоваться новыми функциями, необходимо сгенерировать ключ, затем зайти в свой аккаунт Яндекс ID и перейти в раздел «Вход по лицу или отпечатку». Один пользователь может иметь до 10 ключей для разных устройств, что обеспечивает гибкость и удобство использования.