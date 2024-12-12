Яндекс добавил возможность отправить курьера в магазин, аптеку или пункт выдачи заказа

Сервис «Яндекс Доставка» запустил тестирование новой функции «Помощник», которая облегчает решение мелких бытовых задач. Теперь с помощью приложения можно не только отправить посылку, но и попросить курьера забрать заказ из пункта выдачи, сходить в аптеку за лекарством или забрать вещи из химчистки. Эта опция удобна для тех, у кого не хватает времени или возможности сделать всё самостоятельно.

Если задание требует оплаты на месте, курьер заранее связывается с клиентом через приложение, чтобы уточнить детали и согласовать расходы. Клиент может увидеть фото товара и подтвердить покупку, при этом максимальная сумма затрат не должна превышать 2000 рублей. Такая прозрачная схема позволяет избежать недоразумений и лишних трат.

На данный момент опцию тестируют в Москве, Екатеринбурге и Новосибирске, она доступна лишь части пользователей этих городов. Представители Яндекса сообщили, что после завершения тестирования планируется запуск функции по всей России, чтобы сделать её доступной для большего числа клиентов.