Яндекс договорился с ФСБ

Яндекс и ФСБ сумели найти приемлемое решение по ключам шифрования. Об этом сообщил журналистам управляющий директор Яндекса Тигран Худавердян во время Петербургского экономического форума.

Худавердян отметил: «Ситуация очень простая: есть «закон Яровой», и все его должны исполнять. Наша задача — сделать так, чтобы соблюдение закона не противоречило приватности пользовательских данных». Он подтвердил, что решение проблемы у участников конфликта «действительно есть», но отказался раскрыть детали.

В начале недели в сети появилась информация, что ФСБ запросило ключи шифрования сервисов Яндекс.Почта и Яндекс.Диск, но Яндекс отказывается их передать. За аналогичный отказ год назад на территории России заблокировали Telegram.