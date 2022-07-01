«Яндекс.Еда» наймёт хакеров для поиска уязвимостей в системе

В течение июля и августа исследователям будут оплачивать найденные уязвимости в размере от 15 тысяч до 1,5 млн рублей, в зависимости от категории и сложности проблемы. Например, найденная уязвимость информации с защищёнными личными данными пользователей оценивается от 18 до 520 тысяч рублей. А RCE-уязвимости (запуск кода атакуемого ресурса) оценивется в размере от 440 тысяч до 1,5 млн рублей.

Также двойной гонорар можно получить за обнаружение кражи данных, мошенничества с промокодами, накрутки баллов «Яндекс Плюса» и фрода.