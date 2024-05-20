«Яндекс Go» добавит функцию совмещения общественного транспорта и такси

В приложении «Яндекс Go» скоро появится возможность комбинировать маршруты такси и общественного транспорта. Это поможет снизить спрос на такси в часы пик и уменьшить расценки, сообщили в пресс-службе сервиса. Теперь можно будет строить маршруты с учётом автобусов, трамваев, метро и электричек. Приложение предложит комбинированные маршруты, что поможет выбрать оптимальный вариант по времени и стоимости. Например, можно доехать на такси до метро, а затем пересесть на общественный транспорт.

Сейчас «Яндекс Go» уже предлагает три способа снизить стоимость поездки: выбрать поездку с попутчиком на тарифе «Вместе», подождать машину чуть дольше или пройтись пешком пару минут. В часы пик приложение советует пересаживаться на общественный транспорт, так как это может быть быстрее, чем ехать на такси.

Пользователи «Яндекс Go» по всей России смогут видеть маршруты общественного транспорта. В более чем 80 городах можно будет отслеживать прибытие транспорта на остановку в режиме реального времени прямо в приложении.