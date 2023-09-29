Яндекс Go запустил первый в Сербии сервис аренды самокатов

Арендовать самокаты могут лица от 18 лет. Для аренды доступны Ninebot Max Plus, предельная скорость этих самокатов — 25 км/ч. Стоимость поездки — от 12 динаров, оплата списывается с карты, привязанной к приложению Яндекс Go.

«Самокаты "Яндекс Go" появились в столице Сербии — это первый кикшеринговый сервис, представленный в стране», — сообщила пресс-служба сервиса.