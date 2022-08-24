Яндекс готовит первый российский шлем виртуальной реальности

Представитель IT-гиганта рассказал, что компания настроена серьёзно в плане развития собственных торговых марок электроники и бытовой техники. Но что самое интересное, под именем Vionic Яндекс планирует выпускать первый российский VR-шлем.

Стоит отметить, что документы показали, что Яндекс начал регистрацию имени Vionic ещё в конце июля 2022 года. На данный момент заявки находятся на этапе рассмотрения.

Напомним, что не так давно компания также рассказала о планах «перенести» свой поиск на ya.ru и избавиться от лишних элементов, которые утяжеляют опыт пользования сервисом. Точных сроков при этом названо не было.