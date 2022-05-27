«Яндекс» и Вконтакте выступили против запрета рекомендательных алгоритмов

Как сообщается, против выступил «Яндекс», объяснив свою позицию тем, что если сервисы будут обязаны предупреждать пользователей о применении рекомендаций и позволять их отключать, может резко снизиться время, проводимое пользователями на онлайн-ресурсах. К тому же, по мнению источников, контроль рекомендаций в поисковых системах является избыточным, потому что они уже регулируются некоторыми законами.

Не поддержал законодателей и VK. Позиция соцсети касается их сервиса «VK Видео» — это помешает его развитию. Сервис хотят запустить отдельным приложением с рекомендательным алгоритмом, который способен соперничать с YouTube и TikTok. При этом порядка 97% просмотров коротких роликов в «VK Клипах» приходятся на рекомендации. Об этом в презентации для разработчиков рассказал технический директор «VK Видео» Александр Тоболь.

Авторы законопроекта убеждены, что рекомендательные алгоритмы могут «создавать аномальный интерес к товарам и влиять на общественное мнение». Но в связи с разными мнениями обещают обсудить ситуацию с рынком.