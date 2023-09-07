Яндекс и Xiaomi выпустили колонку-планшет со встроенной Алисой и звонками в Telegram

Новинка является первым совместным продуктом двух технологических гигантов и предлагает пользователям широкий спектр функций. Стоимость устройства составляет 21 990 рублей.

Умный дисплей оснащён 10,1-дюймовым сенсорным экраном и встроенным голосовым помощником Алиса. С его помощью можно не только слушать музыку и смотреть видео, но и управлять умным домом.

Например, можно попросить Алису включить свет или запустить робот-пылесос. Устройство совместимо с различными продуктами Xiaomi, включая лампочки и увлажнители воздуха.

Однако самой интересной особенностью является возможность совершать видеозвонки через мессенджер Telegram. Когда камера не нужна, её можно закрыть специальной шторкой для сохранения приватности.

Сообщается, что в разработке устройства принимали участие обе компании: аппаратную часть создавали в Xiaomi, а программную — в Яндексе.