«Яндекс» использует китайскую платформу для некоторых устройств «умного» дома

Мобильное приложение Tuvio для управления «умными» пылесосами и чайниками от СТМ «Яндекс Маркета» использует платформу устройств «умного» дома от китайской компании Tuya, что было обнаружено в документах регистрации пользователей. Интерфейс приложения Tuvio очень похож на примеры из документации к сервису Tuya OEM App, который предоставляется для контрактных производителей. Приложение Tuvio поддерживает типичные функции «умного» дома, такие как создание комнат и сценариев автоматизации.

У «Яндекса» уже есть собственная платформа «умного» дома «Дом с Алисой», которая работает вокруг голосового ассистента. Tuvio использует свою собственную систему учётных записей, не связанную с «Яндекс ID», что делает их непересекающимися. «Яндекс» планирует поддержку устройств Tuvio в своей экосистеме «умного» дома «Дом с Алисой» в одном из ближайших обновлений.

По мнению экспертов, «Яндекс» мог выбрать решение от Tuya, чтобы сократить время на разработку и быстрее выйти на рынок. Платформа от Tuya предлагает создание платформы «умного» дома, включая мобильное приложение и прошивки для устройств, за короткие сроки, часто менее нескольких недель.