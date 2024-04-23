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Наука и технологии
Опубликовано 23 апреля 2024, 22:32
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«Яндекс» использует китайскую платформу для некоторых устройств «умного» дома

Несмотря на наличие собственной разработки выполняющей те же функции
Стало известно, что некоторые устройства «умного» дома экосистемы «Яндекс» используют китайское ПО для работы
«Яндекс» использует китайскую платформу для некоторых устройств «умного» дома
© Thomas Kolnowski

Мобильное приложение Tuvio для управления «умными» пылесосами и чайниками от СТМ «Яндекс Маркета» использует платформу устройств «умного» дома от китайской компании Tuya, что было обнаружено в документах регистрации пользователей. Интерфейс приложения Tuvio очень похож на примеры из документации к сервису Tuya OEM App, который предоставляется для контрактных производителей. Приложение Tuvio поддерживает типичные функции «умного» дома, такие как создание комнат и сценариев автоматизации.

У «Яндекса» уже есть собственная платформа «умного» дома «Дом с Алисой», которая работает вокруг голосового ассистента. Tuvio использует свою собственную систему учётных записей, не связанную с «Яндекс ID», что делает их непересекающимися. «Яндекс» планирует поддержку устройств Tuvio в своей экосистеме «умного» дома «Дом с Алисой» в одном из ближайших обновлений.

По мнению экспертов, «Яндекс» мог выбрать решение от Tuya, чтобы сократить время на разработку и быстрее выйти на рынок. Платформа от Tuya предлагает создание платформы «умного» дома, включая мобильное приложение и прошивки для устройств, за короткие сроки, часто менее нескольких недель.

Источник:habr.ru
Автор:Николай Шелофастов
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