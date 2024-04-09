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Наука и технологии
Опубликовано 09 апреля 2024, 19:18
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Яндекс изменил дизайн «Моей волны» в Яндекс Музыке

Теперь интерфейс будет подстраиваться под ритм музыки
Яндекс обновил «Мою волну» в Яндекс Музыке, добавив приложению чувство ритма
Яндекс изменил дизайн «Моей волны» в Яндекс Музыке
© Mark Rohan

В Яндекс Музыке теперь каждый пользователь видит свой уникальный дизайн «Моей волны», созданный на основе его любимых песен. Это нововведение призвано сделать сервис ещё более персонализированным, после внедрения новой модели рекомендаций с использованием глубоких нейронных сетей.

Дизайн «Моей волны» меняется в зависимости от музыкальных вкусов пользователя, создавая уникальный звуковой и визуальный опыт. Цвета треков соответствуют настроению музыки и генерируются на основе анализа предпочтений слушателя, а анимация реагирует на ритм песен и лайки, чтобы создать дополнительное взаимодействие с пользователем.

Компания стремится предоставить пользователям Яндекс Музыки возможность наслаждаться своим собственным музыкальным миром, предлагая индивидуализированный контент на главной странице и умную систему рекомендаций, которая адаптируется к их изменяющимся вкусам.