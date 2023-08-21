Наука и технологии
23:05, 21 августа 2023
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Яндекс изобрёл робота-грузчика для складов

Оптимизация процессов идёт полным ходом

В поисках оптимизации складских процессов, компания Яндекс представила своего нового робота Dilectus.

Этот механизированный помощник способен брать коробки со стеллажей из зоны хранения на складе и перемещать их в зону комплектации и обратно.

Особенностью Dilectus является его способность поднимать грузы весом до 35 кг и перевозить до девяти коробок одновременно. Благодаря уникальному механизму захвата, робот может снимать как ближайшие коробки, так и те, что расположены за ними.

Эксперты Яндекс.Маркета уверены, что Dilectus упростит и ускорит работу на складах, а также поможет сократить расходы на хранение товаров.

После успешных тестов в центре робототехники Яндекса, робот уже приступил к работе в одном из дарксторов компании. В ближайшем будущем планируется начать тестирование в логистическом комплексе в Софьине.

Источник:VC
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