«Яндекс.Карты» начали строить маршруты для водного транспорта Москвы

«Яндекс» добавил водный транспорт в приложение «Яндекс Карты» для Москвы. Теперь пользователи могут учитывать расписание морских судов при планировании маршрутов. Первым добавлен маршрут от Киевского вокзала до ЖК «Сердце столицы». В приложении можно посмотреть расписание и время прибытия судов, введя номер маршрута или выбрав причал. Теперь «Яндекс Карты» также учитывают водный транспорт при построении маршрутов и предлагают варианты, которые можно преодолеть по реке.

Вчера в Москве открылся новый круглогодичный маршрут речного электротранспорта на Москве-реке. Этот 6,5-километровый маршрут соединяет Киевский вокзал с причалом «Сердце столицы» на Шелепихинской набережной. В планах также открыть второй маршрут, который свяжет Автозаводской мост и Печатники в четвёртом квартале 2023 года. Это даёт новые возможности для путешествий по городу и позволяет людям использовать водный транспорт для комфортного перемещения.

«Яндекс» продолжает расширять свои услуги и предоставлять новые возможности для пользователей. Добавление водного транспорта в приложение «Яндекс Карты» позволяет учитывать морские суда при планировании маршрутов и получать информацию о расписании. Это удобно для жителей и гостей Москвы, которые хотят быстро и эффективно перемещаться по городу, используя разные виды транспорта. Новые маршруты речного электротранспорта открывают новые возможности для путешествий и делают город ещё более доступным для всех.