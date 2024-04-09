«Яндекс Карты» начнут давать персональные рекомендации на основе посещённых мест

«Яндекс» представил новую функцию «Идеи» в приложении «Яндекс Карты», которая предлагает персонализированные рекомендации пользователям. Она опирается на предыдущий опыт пользователей и их предпочтения, а также на историю поиска и отзывы. «Идеи» подсвечивают на карте интересные места, основываясь на яркости подсветки, можно определить количество рекомендаций в данной области.

В настоящее время функция «Идеи» предлагает рекомендации только по кафе, барам и ресторанам, но в будущем в список войдут и другие места, такие как музеи, парки и салоны красоты. Пользователи также могут ожидать функции выбора мест с учётом проводимых там мероприятий. Кроме того, рекомендации будут доступны в формате Stories в разделе «Поток», где пользователи смогут выражать свои реакции на предложения, что поможет улучшить алгоритмы сервиса.

Функция «Идеи» уже доступна в нескольких городах, включая Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Новосибирск, с планами на расширение списка городов в будущем. Пользователи могут сортировать рекомендации по категориям и уточнять свои предпочтения, чтобы получить персонализированные подборки мест для посещения.