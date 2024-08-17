Яндекс Карты «научились» рекомендовать места для прогулок

«Яндекс Карты» обновили свой режим «Идеи», теперь он не только предлагает кафе и рестораны, но и рекомендует парки, кинотеатры, музеи и другие места для отдыха. В обновлённом режиме появились две новые рубрики: «Развлечься» и «Погулять». Они позволяют пользователям находить интересные места в городе, от развлекательных заведений до живописных уголков.

Теперь при нажатии на «Развлечься» вы увидите места, где можно провести время весело — от концертных залов до аквапарков и клубов. В рубрике «Погулять» можно найти парки, достопримечательности и смотровые площадки, которые помогут открыть для себя новые и интересные уголки города. Каждое место на карте сопровождается фотографией и кратким описанием от YandexGPT, нейросети, которая расскажет о его особенностях.

Обновлённый режим доступен в крупных городах России, таких как Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Новосибирск, а также теперь работает в Калининграде, Сочи, Сириусе, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Красноярске и Казани. В будущем список городов будет расширяться, что позволит ещё большему числу пользователей находить интересные места в своих городах.