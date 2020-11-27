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Яндекс.Карты научились выявлять загруженность станций московского метро
Нововведение уже доступно в приложении и в веб-версии
В Яндекс.Картах появилось нововведение, благодаря которому пользователи могут просматривать загруженность станций московского метро.
Функция доступна как в веб-версии Яндекс.Карт, так и в мобильной приложении. Так, после прокладывания маршрута и выбора определенной станции, приложение выдаст информацию о загруженности посредством цветовых индикаторов. Зеленый цвет обозначается при небольшой загруженности, тогда как оранжевый - при средней, а красный - при большой.
Выявляют обстановку Яндекс.Карты могут благодаря специальному алгоритму, анализирующему плотность сигналов GPS около станции. Кроме того, в компании отметили, что и сами пользователи помогли при создании нововведения, поскольку оценивали количество людей на станции. Так, на базе этих ответов и была создана модель машинного обучения, выявляющая сейчас загруженность станций.