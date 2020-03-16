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Яндекс.Карты показывают распространение коронавируса в России и за границей
Достаточно полезная функция в условиях мировой пандемии
Как стало известно, российская компания Яндекс заметно расширила функционал собственного сервиса Яндекс.Карты, за счет чего оно научилось показывать распространение коронавируса в России и за границей.
Для этих целей компания выделила отдельную страницу, на которой и собирается вся статистика об эпидемии. В качестве “основы” она использует данные “Роспотребнадзора” и американского Университета Джонса Хопкинса, а на самом сайте можно отследить такие показатели как число заболевших, выздоровевших и умерших в отдельных странах, в том числе и в России.
Напомним, что согласно данным СМИ, на 15 марта в России было зарегистрировано 64 случая заражения, при этом в тот же день появилась информация о новых зараженных: трех в Подмосковье, одном в Тюменской области и выявленном больном гражданине Венесуэлы, прилетевшем из Мадрида.