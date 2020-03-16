Яндекс.Карты показывают распространение коронавируса в России и за границей

Для этих целей компания выделила отдельную страницу, на которой и собирается вся статистика об эпидемии. В качестве “основы” она использует данные “Роспотребнадзора” и американского Университета Джонса Хопкинса, а на самом сайте можно отследить такие показатели как число заболевших, выздоровевших и умерших в отдельных странах, в том числе и в России.