Яндекс.Карты получили крупное обновление

Яндекс полностью обновил дизайн своих Карт для мобильных приложений и браузера. Теперь подробная разметка дорог доступна всем пользователям, а не только водителям в режиме навигации. Вместе с новыми 3D-достопримечательностями и фотографиями ориентиров это поможет лучше ориентироваться в городе. Все дороги на карте стали серого цвета, что приближает их вид к реальному виду улиц.

Главное нововведение обновление это детальная разметка улиц и дорог, которая видна всегда, независимо от способа передвижения. На карте теперь можно легко найти велодорожки, автобусные полосы и трамвайные пути. Подземные переходы выделены фиолетовым цветом и просвечивают сквозь дорогу, что помогает понять, куда ведёт выход, а у каждого перехода указано наличие с пандусом или его отсутствие. Новые цвета и шрифты сделали карту более яркой и естественной, а надписи и названия улиц стали удобнее для чтения.

Обновление затронуло все режимы работы сервиса. В режиме «Транспорт» лучше видны полосы для трамваев и остановки, а в «Навигаторе» пробки и названия улиц стали заметнее. Пешеходы теперь смогут быстрее найти нужное здание благодаря реалистичной разметке, а на мелких масштабах появились фотоориентиры с главными городскими достопримечательностями. Новый дизайн уже доступен всем пользователям на iOS, Android и в веб-версии, а в июне появится и на умных часах с watchOS. Карты, оптимизировали, чтобы они работали быстро и не занимали много места на устройствах.