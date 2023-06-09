«Яндекс.Карты» теперь могут лучше определять местоположение даже без связи со спутниками

«Яндекс» усовершенствовал определение местоположения в своих сервисах, используя Wi-Fi и Bluetooth, вместо GPS. Это означает, что теперь точность навигации будет выше, а сбои в работе GPS будут меньше влиять на результаты. Чтобы воспользоваться этой новой функцией, нужно обновить приложения «Яндекс.Карты» и «Навигатор» до последних версий. Водители также смогут воспользоваться этим нововведением.

Представители «Яндекса» подтвердили, что их разработчики активно работают над улучшением определения местоположения. Согласно информации, приложения для навигации используют данные о мощности сигнала от беспроводных модулей, чтобы определить относительное местоположение смартфона.

Это новшество особенно полезно для жителей Москвы, где с мая 2023 года наблюдаются проблемы с работой GPS. Эти сбои затрудняют пользователям аренду автомобилей или вызов такси, а также мешают водителям правильно определить своё местоположение при использовании навигации.