Яндекс купил сервис вопросов и ответов TheQuestion

Компания Яндекс купила сервис вопросов и ответов TheQuestion. Он объединится с Яндекс.Знатоками под руководством основательницы TheQuestion Тони Самсоновой и дополнит результаты поиска Яндекса. В частности, в ближайшее время в поисковой выдаче Яндекса появятся быстрые ответы с TheQuestion.

Осенью 2018 года Яндекс начал показывать в поиске быстрые ответы Знатоков. С момента запуска пользователи стали видеть быстрые ответы Знатоков в 10 раз чаще — сейчас они появляются в результатах поиска 1,8 миллиона раз в день. Благодаря TheQuestion количество быстрых ответов значительно вырастет: за четыре года работы сервиса люди написали там около 700 тысяч ответов на вопросы.

Сам по себе TheQuestion доступен на сайте thequestion.ru и в приложениях для iOS и Android.