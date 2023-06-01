«Яндекс.Лавка» проведёт крупный ребрендинг

Сервис доставки еды «Яндекс Лавка» готовится к обновлению. Компания сообщает о ребрендинге, который включает изменение логотипа, расширение ассортимента товаров и увеличение количества больших дарксторов.

Начиная с 1 июня, «Яндекс.Лавка» претерпит изменения. Сервис обновит свой логотип и мобильное приложение, а также увеличит выбор уникальных товаров до 50%. Он также будет расширять сеть «тёмных кухонь» и больших дарксторов. В результате этих изменений «Яндекс Лавка» сможет отличиться от других ритейлеров на рынке и удовлетворять больше потребностей покупателей.

Планируется увеличение доли уникальных товаров путём заключения эксклюзивных контрактов с местными поставщиками и расширения категории готовой еды, предлагаемой как собственным производством, так и ресторанами.

Кроме того, «Яндекс.Лавка» планирует расширить свою сеть «тёмных кухонь» в больших дарксторах. За последний год количество таких объектов в Москве, предоставляющих только услуги доставки, выросло с 10 до 32, и скоро они появятся и в Санкт-Петербурге. Компания также собирается добавить больше рекомендаций и возможностей для персонализации покупок в своём приложении.

В рамках ребрендинга «Яндекс.Лавка» также обновит свой визуальный стиль и позиционирование. Логотип будет дополнен символом сердца, а слоганом первой рекламной кампании станет фраза «Вот это жизнь», которая будет использоваться в каждом креативе.

В мае был объявлен ребрендинг ещё одного сервиса «Яндекса» — Delivery Club. В июне он изменит название на «Маркет деливери» и будет развивать экспресс-доставку различных товаров, включая электронику, при этом сохраняя доставку еды из ресторанов. В новом логотипе останутся символичные элементы Delivery Club — страус и зелёный цвет, но добавится знак «Маркета».