Яндекс Маркет начнёт награждать баллами за покупки по рекомендациям

В Яндекс Маркете теперь можно не только покупать товары, но и зарабатывать баллы Плюса, рекомендуя их другим. Пользователи получили возможность создавать свои профили, открывать их для подписчиков и следить за авторами интересных подборок и отзывов. Такие нововведения особенно пригодятся блогерам и тем, кто любит делиться советами с друзьями.

Баллы можно тратить в различных сервисах Яндекса, включая Маркет, Еду и Такси. Ежемесячный лимит на вывод составляет 50 тысяч баллов. В будущем компания планирует добавить возможность обмена баллов на реальные деньги. Перед запуском программу протестировали, и за первые дни в ней приняли участие около 200 тысяч человек.

Чтобы получить баллы, достаточно рекомендовать товар по специальной ссылке из раздела «Реферальная программа». Если кто-то купит этот товар в течение 15 дней, автор рекомендации получит награду. Профиль пользователя можно сделать публичным через настройки личного кабинета, скрыв при необходимости отдельные отзывы. Что бы подписаться на понравившихся авторов, достаточно кликнуть на их имя в списках или отзывах.