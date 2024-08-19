«Яндекс Маркет» начнёт взимать с пользователей 20 рублей за каждый заказ

«Яндекс Маркет» вводит новый сервисный сбор для пользователей в размере 20 рублей за заказ. В пресс-службе компании сообщили, что эти средства пойдут на поддержку и развитие инфраструктуры платформы. Представители сервиса отметили, что основная цель — сохранить высокий уровень качества обслуживания и продолжать внедрять новые решения на рынке.

На первом этапе изменения коснутся пользователей из Москвы, Московской области, Екатеринбурга и Нижнего Новгорода, но в дальнейшем сбор планируют внедрить и в других городах. В компании уточнили, что сбор будет взиматься только за успешно доставленные товары надлежащего качества. Полученные средства будут направлены на реинвестирование в техническую инфраструктуру, включая аренду серверов и обновление программного обеспечения.

«Яндекс Маркет» является одним из крупнейших маркетплейсов в России, с более чем 108 миллионами товаров и 80,6 тысячами активных продавцов к концу второго квартала 2024 года. Компания ежегодно выделяет около 10 млрд рублей на поддержание своей технологической базы, и новый сбор поможет продолжить эти инвестиции.