Яндекс.Маркет назвал сумму, которую родители потратят на подготовку детей в школу

При этом интересный факт: на мальчиков родители готовы потратить больше — в среднем 25 тыс рублей, в то время как на девочек — 19 тыс рублей. Если рассматривать возрастные категории, то на младшеклассников планируются траты в 20 тыс рублей, а на более взрослых детей — 24 тыс рублей.

Стоит отметить, что покупка товаров для школьников не всегда проходит гладко. Для 44% родителей сложность заключается в выборе вещей, которые понравятся и ребёнку, и им самим.

Причём почти половина родителей (43%) старается найти товары по самым выгодным ценам, а для 35% важно уложиться в запланированный бюджет.