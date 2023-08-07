Яндекс.Маркет назвал сумму, которую родители потратят на подготовку детей в школу

18:42, 07 августа 2023
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Яндекс.Маркет назвал сумму, которую родители потратят на подготовку детей в школуДеньги немаленькие
Яндекс.Маркет провёл опрос среди родителей школьников и выяснил, что в среднем на подготовку детей к школе они планируют потратить 22 тыс рублей.
При этом интересный факт: на мальчиков родители готовы потратить больше — в среднем 25 тыс рублей, в то время как на девочек — 19 тыс рублей. Если рассматривать возрастные категории, то на младшеклассников планируются траты в 20 тыс рублей, а на более взрослых детей — 24 тыс рублей.
Стоит отметить, что покупка товаров для школьников не всегда проходит гладко. Для 44% родителей сложность заключается в выборе вещей, которые понравятся и ребёнку, и им самим.
Причём почти половина родителей (43%) старается найти товары по самым выгодным ценам, а для 35% важно уложиться в запланированный бюджет.