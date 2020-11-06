Яндекс.Маркет распродает технику и электронику в честь "Черной пятницы" со скидками до 80%

Так, смартфон iPhone X в модификации на 64GB можно приобрести за 45 990 рублей вместо прежних 70 990 рублей. Кроме того, при покупке этой модели предусмотрен подарок в виде беспроводных наушников Jays x-Five Wireless white.

В то же время, Samsung Galaxy J6+ продается за 8 990 рублей. Отметим, что в обычное время стоимость этого смартфона составляет 14 990 рублей.

Распродажа продлится до 27 ноября. Ознакомиться со всеми товарами, стоимость которых в рамках акции была снижена, можно по этой ссылке.