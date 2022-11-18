Яндекс.Маркет стал владельцем всех товаров IKEA, оставшихся в России

16:28, 18 ноября 2022
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Яндекс.Маркет стал владельцем всех товаров IKEA, оставшихся в РоссииПродажи начнутся до конца года
Яндекс.Маркет сообщил, что договорился со шведской торговой сетью IKEA о выкупе всех товарных категорий, оставшихся в России после ухода компании на фоне санкций.
Речь идёт о 20 млн товаров всех категорий — от запасов мебели до аксуссуаров и мягких игрушек. Все обязывающие документы уже подписаны сторонами.
Яндекс.Маркет начнёт продавать товары IKEA до конца года.
Источник фото:Insider.com
Источник:Inc.
Автор:Андрей КадуковТеги:
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