Наука и технологии
16:28, 18 ноября 2022
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Яндекс.Маркет стал владельцем всех товаров IKEA, оставшихся в России

Продажи начнутся до конца года

Яндекс.Маркет сообщил, что договорился со шведской торговой сетью IKEA о выкупе всех товарных категорий, оставшихся в России после ухода компании на фоне санкций.

Яндекс.Маркет стал владельцем всех товаров IKEA, оставшихся в России

Речь идёт о 20 млн товаров всех категорий — от запасов мебели до аксуссуаров и мягких игрушек. Все обязывающие документы уже подписаны сторонами.

Яндекс.Маркет начнёт продавать товары IKEA до конца года.

Источник фото:Insider.com
Источник:Inc.
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